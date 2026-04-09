Champions-League-Ball: Adidas wohl ab 2027 abgelöst

Der offizielle Spielball der UEFA Champions League kommt von 2027 an aller Voraussicht nach nicht mehr von Adidas. Der Kontinentalverband UEFA als Veranstalter des Wettbewerbs und die Vereinigung der europäischen Fußballklubs (EFC) teilten mit, sie führten exklusive Verhandlungen mit dem Adidas-Erzrivalen Nike über den Zuschlag für die Ball-Rechte von 2027 bis 2031. Adidas stellt den offiziellen Champions-League-Ball mit dem charakteristischen Sternenmuster seit 2001.

Vorher hatten die Klubs schon einmal mit Nike-Bällen gespielt. Einem Bericht der Financial Times zufolge dürfte Nike mehr als 40 Millionen Euro für die Rechte zahlen, etwa doppelt so viel wie Adidas bisher. Der Vertrag, den erstmals die Marketing-Agentur Relevent für die UEFA und die Clubs ausgehandelt hat, umfasst auch den Spielball für die Europa League und die Conference League, die unterhalb der Champions League angesiedelt sind.

(APA)/Beitragsbild: Imago