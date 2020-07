Champions League: Das sind die Viertelfinal- und Halbfinal-Paarungen

Sollte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, trifft der Doublegewinner aus Deutschland auf den Sieger aus SSC Neapel-FC Barcelona. RB Leipzig muss sich nach dem bereits perfekten Einzug in die Runde der letzten Acht mit Atletico Madrid auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:

Viertelfinale 1: Sieger aus Manchester City/Real Madrid vs. Sieger aus Olympique Lyon/Juventus Turin

Viertelfinale 2: RB Leipzig vs. Atletico Madrid

Viertelfinale 3: Sieger aus SSC Napoli/FC Barcelona vs. Sieger aus FC Chelsea/FC Bayern München

Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo vs. Paris Saint Germain

Im Halbfinale könnten die Bayern im Falle eines Weiterkommens auf den Sieger ManCity-Real oder den Sieger aus Juventus Turin Olympique Lyon treffen. Leipzig müsste in der Vorschlussrunde gegen den Sieger aus Atalanta Bergamo/Paris St. Germain antreten.

Die Halbfinal-Paarungen im Überblick:

Sieger aus Viertelfinale 1 vs. Sieger aus Viertelfinale 3

Sieger aus Viertelfinale 2 vs. Sieger aus Viertelfinale 4

Champions League Termine: Wann und wo finden die letzten Spiele im Achtelfinale statt?

Die besagten vier Achtelfinal-Spiele werden am 7. und 8. August nachgeholt. Die Heimteams dürfen ihre Spiele im eigenen Stadion vor leeren Rängen austragen. Die genauen Ansetzungen der Partien sind noch nicht bekannt. Sobald Genaueres verkündet wird, bekommt Ihr auf skysportaustria.at alle Infos zu den Ansetzungen und zur Übertragung im TV und Stream.

Wann und wo findet das Champions League Viertelfinale statt?

Alle ausstehenden Partien ab dem Viertelfinale finden ausschließlich in Lissabon statt. Das Viertelfinale, das am 10. Juli ausgelost wird, steigt am 14., 15. und 16. August 2020. Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wird, wird am 18. und 19. August ausgetragen. Am 23. August stehen sich dann die beiden besten Teams Europas im CL-Finale im Estadio do Sport Lisboa e Benfica in Lissabon gegenüber.

Alle restlichen Champions League Termine 2020 im Überblick

Achtelfinale : 07./08. August

: 07./08. August Viertelfinale: 14., 15. und 16. August

14., 15. und 16. August Halbfinale : 18. und 19. August

: 18. und 19. August Finale: Samstag, 23. August, Lissabon

(SID)

Bild: Getty Images