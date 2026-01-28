Champions League: Der Turnierbaum & alle Termine der K.o.-Phase im Überblick

Die Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26 ist abgeschlossen! Nun steht fest, welche Teams bereits fix im Achtelfinale stehen und welche in die Playoffs müssen. Der Turnierbaum und alle Termine im Überblick!

Das Wichtigste vorab: In der K.o.-Phase gibt es bis zum Finale einen festen Turnierbaum. Dabei kann der Tabellenerste der Ligaphase frühestens im Endspiel auf den Zweiten treffen, denn: Die 24 Mannschaften, die sich für die K.o.-Runde qualifiziert haben, werden zu Pärchen zusammengelegt.

Der Tabellenerste mit dem Zweitplatzierten, der Dritte mit dem Vierten, der Fünfte mit dem Sechsten usw.. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt.

Alle K.o.-Spiele – abgesehen vom Finale – werden weiterhin mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.

So sieht der aktuelle Turnierbaum aus

Wann findet die K.o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Die Auslosung der Playoffs der K.-o.-Phase der UEFA Champions League 2025/26 findet am Freitag, den 30. Jänner um 12:00 Uhr statt. Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr diese live im kostenlosen Stream verfolgen. Außerdem gibt es die CL-Auslosung live im TV auf Sky Sport Austria 1.

Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird. Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24.

Zudem gibt es in dieser Saison eine Neuerung im Modus. Die Vereine auf den Plätzen eins bis vier können nicht nur im Achtelfinale, sondern auch im Viertelfinale das entscheidende Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten. Der Tabellenerste und -zweite erhalten diesen Vorteil nach der Neuerung auch im Halbfinale.

Playoffs der K.o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions League 2025/26: Termine der Auslosungen

Playoffs der K.o.-Phase: 30. Jänner 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026

Wo steigt das Champions League Finale 2026?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Artikelbild: Imago