Champions League: So siehst Du das Viertelfinale live auf Sky

Der Viertelfinal-Auftakt zwischen Rekord-Champion Real und Klopps FC Liverpool am Dienstag ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Mittwoch empfängt David Alaba mit dem FC Bayern das Starensemble von Paris SG mit Kylian Mbappe, Angel Di Maria & Co. – ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Gäste im Studio: Sky Experte Didi Hamann und Karl-Heinz Riedle am Dienstag, unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus am Mittwoch

Im Viertelfinale überträgt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live, darüber hinaus ein exklusives Einzelspiel pro Abend

Exklusiv für Sky Q Kunden: der Hit FC Bayern gegen Paris SG am Mittwoch live auch in UHD sowie die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion bei ausgewählten Einzelspielen der Königsklasse

Fußballfans auf Sky sind live dabei, wenn ab Dienstag die besten acht Teams Europas im UEFA Champions League-Viertelfinale aufeinandertreffen. Sky Seher haben die Möglichkeit, jeden Abend das Topspiel live und exklusiv zu verfolgen. Außerdem zeigt nur Sky alle Spiele der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz.

Das Spitzenspiel zum Auftakt: Real Madrid gegen den FC Liverpool live & exklusiv bei Sky

Los geht es mit einem absoluten Klassiker des europäischen Fußballs: in der Neuauflage des Finales von 2018 empfängt Rekord-Champion Real Madrid Jürgen Klopps FC Liverpool. Vor drei Jahren zogen die Reds noch den Kürzeren. Ob Mohamed Salah & Co. im Hinspiel der erste Schritt zur Revanche glückt, ist am Dienstag ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Moderator Michael Leopold begrüßt zum Auftakt am Dienstagabend den Sky Experten Didi Hamann und Weltmeister Karl-Heinz Riedle im Studio, die zu Ihrer aktiven Zeit beide die Königsklasse gewinnen konnten.

Die Neuauflage des letztjährigen Finales: FC Bayern gegen Paris St. Germain live & exklusiv bei Sky

Im August des vergangenen Jahres platzte im Finale von Lissabon der Traum der Pariser vom Gewinn der Königsklasse, während sich David Alaba mit seinen Bayern ausgerechnet durch ein Tor des Franzosen Kinglsey Coman zum Champions-League-Sieger kürten. Am Mittwoch treffen die beiden Topteams im Viertelfinal-Hinspiel erstmals wieder aufeinander. Ein starker Wehrmutstropfen für die Münchner ist das verletzungsbedingte Fehlen des aktuell wohl besten Stürmers Europas, Robert Lewandowski. Gelingt es den Bayern ihren Top-Torjäger mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu ersetzen oder sichert sich das Starensemble um Kylian Mbappe eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Paris? Die Antwort gibt es ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Zusätzlich wird das Match im Scoutingfeed auf Sky Sport 4 und für Sky Q Seher auf Sky Sport UHD übertragen. Moderator Sebastian Hellmann führt unter anderem mit dem Sky Experten Lothar Matthäus durch den Champions League-Abend.

Alle acht Viertelfinal-Partien im Rahmen der Original Sky Konferenz

Im Rahmen der Original Sky Konferenz können Sky Seher auch die Hinspiele Manchester City gegen Borussia Dortmund und FC Porto gegen Chelsea sowie die Rückspiele Chelsea gegen FC Porto und FC Liverpool gegen Real Madrid live verfolgen.

Die besten Entscheidungsspiele live & exklusiv bei Sky

Bereits in einer Woche präsentiert Sky die spannendsten Entscheidungsspiele des UEFA Champions League-Viertelfinales live und in voller Länge. Am Dienstag, 13.4. das Spitzenspiel Paris St. Germain gegen den FC Bayern und tags darauf, am Mittwoch, den 14.4. das Rückspiel Borussia Dortmund gegen Pep Guardiolas Manchester City.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auch in der Königsklasse

Bereits seit Saisonbeginn verpassen Fußballfans mit Sky Q bei den Partien der Deutschen Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Seit Kurzem steht dieser Service Sky Q Kunden auch bei ausgewählten Sky live übertragenen Einzelspielen der UEFA Champions League exklusiv zur Verfügung.

Das Viertelfinale der UEFA Champions League live bei Sky:

Hinspiele

Dienstag, 6.4.2021:

19:30 Uhr: Real Madrid – FC Liverpool, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: Manchester City – Borussia Dortmund, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 7.4.2021:

19:30 Uhr: FC Bayern München – Paris St. Germain, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: FC Porto – Chelsea, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Rückspiele

Dienstag, 13.4.2021:

19:30 Uhr: Paris St. Germain – FC Bayern München, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1, in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2, im Scoutingfeed auf Sky Sport 4 und auf Sky Sport UHD

19:30 Uhr: Chelsea – FC Porto, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 14.4.2021:

19:30 Uhr: Borussia Dortmund – Manchester City, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: FC Liverpool – Real Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria

