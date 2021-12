Champions-League-Torjäger: Müller holt Henry mit 50. Treffer ein

via

via Sky Sport Austria

Thomas Müller vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat gegen den FC Barcelona sein 50. Tor in der Champions League erzielt. Damit zieht er mit dem ehemaligen französischen Top-Stürmer Thierry Henry auf Rang sieben gleich.

Superstar Lionel Messi vom französischen Fußball-Topklub Paris St. Germain hat in der Liste der erfolgreichsten Torjäger der Champions League den Rückstand auf den Führenden Cristiano Ronaldo (140 Treffer) bereits am Dienstag verkürzt. Der Argentinier erzielte gegen den FC Brügge (4:1) sein 124. und 125. Tor in der Königsklasse.

Auch Kylian Mbappe traf gegen Brügge doppelt und erreicht mit 22 Jahren und 352 Tagen als jüngster Spieler der Geschichte die Marke von 30 Toren im Wettbewerb.

Die erfolgreichsten Champions-League-Torschützen:

1. Cristiano Ronaldo 140 Tore *

2. Lionel Messi 125 *

3. Robert Lewandowski 82 *

4. Karim Benzema 75 *

5. Raul 71

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

7. Thomas Müller 50 *

9. Zlatan Ibrahimovic 48 *

9. Andrej Schewtschenko 48

…

19. Kylian Mbappe 31 *

(*) Spieler noch aktiv