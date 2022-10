„Chaos am Ende des Spiels“: Randale nach Arsenal-Sieg

via

Sky Sport Austria

Beim Nachholspiel der Europa League zwischen dem FC Arsenal und PSV Eindhoven ist es zu Fan-Ausschreitungen gekommen.

PSV-Anhänger warfen nach dem Spielschluss am Donnerstagabend in London Pyros und rissen Sitze heraus. „Chaos am Ende des Spiels“, schrieb die britische Zeitung Sun.

Arsenal hatte die Partie dank eines Tores des ehemaligen Bundesliga-Profis Granit Xhaka 1:0 (0:0) gewonnen. Die Londoner führen in der Gruppe A mit zwölf Punkten vor Eindhoven mit sieben Zählern. Die Partie wurde nachgeholt, weil der ursprünglich geplante Termin wegen des Todes der englischen Königin abgesagt worden war.

