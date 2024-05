Chaos pur beim SKN: Auch Trainer Semlic verlässt den Verein

Chaotische Tage beim Zweitligisten SKN St. Pölten! Nach Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Sportdirektor Tino Wawra verlässt auch Cheftrainer Philipp Semlic die St. Pöltner!

Wie die Niederösterreicher am Freitag Abend bekanntgeben, verlässt Semlic den Verein auf eigenen Wunsch und bat die Verantwortlichen um eine sofortige Auflösung seines bis 2025 gültigen Vertrags.

„Vor vier Monaten haben Jan Schlaudraff und Tino Wawra mich für das Projekt in St. Pölten überzeugt. Aufgrund der jüngsten Veränderungen auf der sportlichen Entscheidungsebene habe ich mich entschieden, den neuen Weg nicht weiter mitzugehen. Ich bedanke mich bei allen Fans, Unterstützern und Mitarbeitern des SKN St. Pölten und wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute“, so Semlic in der Presseaussendung des SKN.

Auch Schlaudraff meldet sich zu Wort: „Mir tut es persönlich für Philipp leid, wie sich die Dinge in den vergangenen Tagen und Wochen entwickelt haben. Philipp hat vom ersten Tag an immer 100% gegeben und sich stets professionell verhalten. Das Projekt, von dem wir und auch Philipp überzeugt waren, gibt es nun aufgrund des Wegfalls von Wolfsburg, mir und schließlich Tino, in dieser Form nicht mehr. Daher steht es außer Frage, dass wir seine Entscheidung respektieren. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute“.

(Red.)/Bild: GEPA