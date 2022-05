Chaos und Tumulte: Anstoß des Champions League-Finale verzögert sich

Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid in Paris beginnt mit 15 Minuten Verspätung.

Wie am Abend im Stade de France verkündet wurde, kann das Spiel aus Sicherheitsgründen um 21.00 Uhr noch nicht angestoßen werden. Zuvor hatte es Berichte über Probleme beim Einlass der Liverpool-Fans gegeben, Tausende standen noch draußen vor den Toren.

Marvin Matip, Bruder von Joel Matip, zu Sky: „Die Organisation um und im Stadion ist nicht nur eines Champions-Leagues-Finales unwürdig! Tränengas in Bereichen mit Kindern und unbeteiligten Fans einzusetzen ist gemeingefährlich!“

❗️Marvin Matip told me: „The organisation around and in the stadium is unworthy of a CL final! Using tear gas in areas with children and uninvolved fans is dangerous!“ @SkySportDE #UCLfinal https://t.co/WLry0wUsOx

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 28, 2022