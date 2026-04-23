Chaotische Fan-Szenen bei Bayern-Sieg: UEFA verkündet Strafe

Erleichterung beim FC Bayern! Nach den chaotischen Szenen im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid hat die UEFA ihr Urteil gefällt. Trotz Innenraumverletzung und verletzter Fotografen bleibt die Allianz Arena im Halbfinal-Rückspiel voll – der Rekordmeister kommt mit einer Geldstrafe davon.

Der FC Bayern München muss nach den hitzigen Szenen im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid keine Geisterkulisse fürchten. Die UEFA hat ihre Entscheidung veröffentlicht und sieht von einer Zuschauer-Sperre für das Halbfinal-Rückspiel am 6. Mai ab.

Auslöser der Ermittlungen waren die emotionalen Bilder aus der Schlussphase des 4:2-Erfolgs gegen die Königlichen. Nach dem späten Treffer von Luis Diaz stürmten mehrere Fans aus der Südkurve Richtung Spielfeldrand, überquerten Absperrungen und gerieten dabei mit Fotografen in Konflikt. Mehrere Medienvertreter wurden verletzt – ein Vorfall, der europaweit für Diskussionen sorgte.

Geldstrafe für den FC Bayern nach Fan-Eklat

Der europäische Fußballverband reagierte nun mit deutlichen, aber rein finanziellen Sanktionen. Insgesamt muss der FC Bayern 59.625 Euro zahlen. 40.000 Euro entfallen auf die Innenraumverletzung, weitere 14.000 Euro auf das Blockieren öffentlicher Durchgänge. Zusätzlich verhängte die UEFA eine Strafe von 5625 Euro wegen des Werfens von Gegenständen.

Auf sportlicher Ebene bleibt es jedoch bei einem Freispruch in der entscheidenden Frage: Ein Teil- oder Komplettausschluss der Zuschauer ist nicht vorgesehen. Die Allianz Arena darf im Duell mit Paris Saint-Germain somit auf die volle Unterstützung der Fans bauen – ein wichtiger Faktor im Kampf um den Finaleinzug.

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte zuletzt bereits auf eine milde Bewertung gehofft. Entscheidend sei gewesen, dass es sich nicht um einen klassischen Platzsturm gehandelt habe, sondern um spontane Szenen aus purer Euphorie. Diese Einschätzung teilt offenbar auch die UEFA.

FC Bayern ist unter Beobachtung

Für den Rekordmeister ist das Urteil ein sportlicher Vorteil, aber zugleich eine klare Mahnung. Nach mehreren Fan-Vergehen in den vergangenen Jahren steht der Klub weiter unter Beobachtung. Ein erneuter Vorfall könnte künftig deutlich härtere Konsequenzen nach sich ziehen.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago