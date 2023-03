Chefkoch Straka – so gut ist der Profigolfer am Herd

Österreichs Golf Pro Sepp Straka performt nicht nur am Platz gut, sondern auch in der Küche. Gemeinsam mit Sky-Reporter Florian Bauer berichtet er über die Schattenseiten vom Golfer sein, seine Liebe zur Heimat und wie sehr er die österreichische Küche vermisst.

Das Wiener Schnitzel zählt zu seinen Lieblingsmahlzeiten, doch so leicht es auf der Reise zu bekommen ist es gar nicht. Seit fünf Jahren spielt er nun auf der PGA-Tour und zählt zu den Topspielern Österreichs. Nicht nur das Schnitzel, fehlt dem gebürtigen Österreicher seitdem her, sondern auch die Sachertorte. Einmal im Jahr besucht er seine Familie in Österreich – den Rest des Jahres ist er unterwegs. Das stellt viele Herausforderungen für den Golfer da – trotzdem würde er es nicht missen wollen und genießt seine Karriere und seinen Lebensstandard in vollen Zügen.

Wer die Schnitzel-Challenge gewinnt und noch mehr Infos rund um Sepp Straka seht ihr im Video: