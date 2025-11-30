Chelsea erkämpft in Unterzahl Punkt gegen Arsenal

Keinen Sieger hat der Schlager in der englischen Fußball-Premier-League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal gebracht.

Das Londoner Derby an der Stamford Bridge endete am Sonntag trotz langem Unterzahlspiel von Chelsea 1:1. Tabellenführer Arsenal hat somit nach 13 Runden fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City und sechs auf die „Blues“.

Chelsea spielte fast eine Stunde lang mit einem Mann weniger, da Moises Caicedo nach einem schweren Foul an Mikel Merino glatt Rot gesehen hatte (38.). Dennoch ging der Club-Weltmeister nach der Pause in Führung. Einen Corner von Reece James verlängerte Trevoh Chalobah per Kopf ins Tor (48.). Merino glich elf Minuten später für Arsenal aus. Der Spanier vergab in der Schlussphase die beste Chance auf einen Sieg der Gäste (88.) und die Gunners damit die Gelegenheit, ihren Vorsprung auf den Stadtrivalen zu vergrößern.

