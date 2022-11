Chelsea gegen Arsenal und Tottenham gegen Liverpool: die Premier League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week“ in Tottenham mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag ab 17:00 Uhr live

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 15. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live

Zwei Spiele live auf Sky Sport UHD: neben dem „Match of the Week“ wird am Sonntag auch FC Chelsea gegen FC Arsenal live in Ultra HD übertragen

„Box2Box – Dein Rückblick” am Montag um 16:00 Uhr auf Sky Sport News und um 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Das Topspiel der Women’s Super League, Manchester United – FC Chelsea am Sonntag ab 19:30 Uhr live

Wien, 4. November 2022 – Sky zeigt am Wochenende alle zehn Partien des 15. Spieltags in voller Länge, sieben davon live.





Den Auftakt macht Titelverteidiger Manchester City. Der hartnäckigste Verfolger von Spitzenreiter FC Arsenal empfängt am Samstagnachmittag den FC Fulham. Parallel dazu zeigt Sky auch die Partie der Wolverhampton Wanderers gegen Brighton & Hove Albion live. Beginn der Live-Übertragung ist jeweils 15:50 Uhr. Zum Abschluss des Fußball-Samstags in England überträgt Sky ab 18:20 Uhr das Duell zwischen dem FC Everton und Leicester City.



Vier weitere Live-Partien von der Insel stehen am Sonntag auf dem Programm. Ab 12:50 Uhr berichtet Sky live vom Spitzenspiel des Spieltags zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Mit einem Sieg im Londoner Stadtderby würden die „Gunners“ nicht nur sicher Platz eins behaupten, sondern auch den direkten Konkurrenten aus Chelsea vielleicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison entscheidend distanzieren. Die Begegnung steht Sky Q Kund:innen zusätzlich auch auf Sky Sport UHD zur Verfügung.



Im Anschluss zeigt Sky ab 14:50 Uhr zwei weitere Partien live. Aston Villa empfängt Manchester United und der FC Southampton trifft auf Newcastle United. Das „Match of the Week“ am Sonntagabend beendet dann den Spieltag in der Premier League. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen ab 17:00 Uhr zur Partie zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool. Nach den jüngsten Niederlagen gegen Nottingham und Leeds stehen die „Reds“ beim Tabellendritten unter Zugzwang, wenn sie die internationalen Plätze nicht aus dem Blick verlieren wollen. Sky Q Kund:innen können die Partie auf Sky Sport UHD live auch in UHD genießen.



Das Topspiel der WSL am Sonntag live

Im Anschluss an den 15. Spieltag der Premier League überträgt Sky auch das Topspiel des 7. Spieltags der Women’s Super League. Der Tabellenführer Manchester United empfängt den drittplatzierten FC Chelsea. Sky berichtet ab 19:15 Uhr live.





Der 15. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

15:50 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: FC Everton – Leicester City live auf Sky Sport Premier League



20:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Brentford in voller Länge auf Sky Sport Premier League

23:20 Uhr: Leeds United – AFC Bournemouth in voller Länge auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

12:50 Uhr: FC Chelsea – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

14.55 Uhr: Aston Villa – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Southampton – Newcastle United live auf Sky Sport 6



17:00 Uhr: „Match of the Week“: Tottenham Hotspur – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League



23:30 Uhr: West Ham United – Crystal Palace in voller Länge auf Sky Sport Premier League



19:30 Uhr: Das Topspiel des 7. Spieltags der WSL, Manchester United – FC Chelsea auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News und 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Artikelbild: Imago