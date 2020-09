Chelsea gegen Liverpool und Hasenhüttls Southampton gegen Tottenham am 2. PL-Spieltag live und exklusiv auf Sky

Alle zehn Partien des zweiten Spieltags von Samstag bis Montag live und in voller Länge, darunter Chelsea gegen Liverpool, Man United gegen Crystal Palace und Wolverhampton gegen Man City

„Match of the Week“ Chelsea gegen Liverpool am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD mit Florian Schmidt-Sommerfeld und den Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein

Sky zeigt auch in der dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League exklusiv in voller Länge, davon mindestens 232 Spiele live

Wien, 18. September 2020 – Am zweiten Spieltag der noch jungen Premier League Saison kommt es an der Stamford Bridge zum ersten Saisonhighlight, wenn der FC Chelsea auf den englischen Meister FC Liverpool trifft. Das Team von Jürgen Klopp zählt erneut zum absoluten Topfavoriten auf den Meistertitel und auch das Team von Frank Lampard dürfte an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Chelsea geht mit einer Mischung aus jungen Nachwuchsspielern und internationalen Größen in die neue Saison. Sowohl Liverpool als auch Chelsea haben ihr Auftaktspiel gewonnen.

Sky überträgt das „Match of the Week” am Sonntag um 17:00 Uhr. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler sowie der neue Sky Experte Raphael Honigstein werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen. Adler und Schmidt-Sommerfeld werden dann die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren und Honigstein von vor Ort seine Einschätzungen zum Spiel liefern.

Neben der Top-Partie am Sonntag zeigt Sky alle neun weiteren Begegnungen des zweiten Premier League Spieltags live und in voller Länge. Bereits am Samstag warten mit dem Aufsteigerduell zwischen Leeds und Fulham (ab 15:50 Uhr) sowie Man United gegen Crystal Palace (ab 18:20 Uhr) und Arsenal gegen West Ham United (ab 21:05 Uhr) auf die Fans des englischen Fußballs attraktive Spiele.

Drei weitere Spiele werden am Sonntag ausgetragen:Ralph Hasenhüttl mit Southampton gegen Tottenham (ab 12:50 Uhr) West Bromwich Albion gegen Brighton (ab 14:50 Uhr) und Leicester gegen Burnley (ab 19:55 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag am Montag mit den Spielen Aston Villa gegen Sheffield (ab 18:50 Uhr) und Wolverhampton gegen Man City (ab 21:05 Uhr).

Das Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der „Super Sunday“, in der Regel am Sonntag ab 17:00 Uhr, in dem Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem wechselnden Sky Experten durch das „Match of the Week“ und die Highlight-Sendung „What a strike!“ führt.

Zum Experten-Kreis zählen in dieser Saison Mladen Petric, René Adler und der Neuzugang Raphael Honigstein. Der Journalist Raphael Honigstein ist insbesondere als Biograf von Jürgen Klopp bekannt. Er wird wie Adler und Petric das Topspiel des Premier League Spieltags kommentieren und analysieren. Zudem wird Honigstein auch mehrere Premier League Spiele von vor Ort begleiten.

Alternative Audio-Option auch den Premier League Spielen

Bei den Live-Übertragungen der Premier League steht den Sky Zuschauern wieder eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Mit Sky Q die Premier League auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Der 2. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – West Bromwich Albion live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Leeds United – FC Fulham live auf Sky Sport 1

18:20 Uhr: Manchester United – Crystal Palace live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:50 Uhr: FC Southampton – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

14:55 Uhr: Newcastle United – Brighton Hove Albion live auf Sky Sport 1

17:00 Uhr: „Match of the Week“ FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport 1, auch in UHD

Moderation/Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, René Adler und Raphael Honigstein

19:30 Uhr: “What a strike – Highlight Show”

19:55 Uhr: Leicester City – FC Burnley live auf Sky Sport 1

22:00 Uhr: „Kompakt“, 2. Spieltag Sonntag

Montag:

18:50 Uhr: Aston Villa – Sheffield United live auf Sky Sport 1

21:05 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport 1

Artikelbild: Getty