Der englische Fußball-Topklub FC Chelsea hat seine Defensive für die kommende Saison mit Marco Palestra verstärkt.

Wie der neue Verein von Teammanager Xabi Alonso am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 21-Jährige von Atalanta Bergamo zum Tabellenzehnten der abgelaufenen Premier-League-Saison, wo er einen Vertrag bis 2033 unterzeichnete. Medienberichten zufolge soll der Klubweltmeister rund 55 Millionen Euro für den Italiener zahlen.

„Ich habe die Energie gespürt, seit Chelsea mich zum ersten Mal haben wollte. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und all die Fans, meine Teamkollegen und den Trainer zu sehen“, wurde Palestra in der Klubmitteilung zitiert. Den Ausschlag für die Transferentscheidung nach England habe zudem Alonso gegeben: „Mit Xabi haben wir einen großartigen Trainer. Er hat mir erklärt, wie wir spielen sollen – das ist spannend –, und ich kann es kaum erwarten, in der Premier League anzutreten.“

Palestra überzeugte zuletzt als Leihspieler bei Cagliari, wo er als Außenverteidiger und Flügelverteidiger zum Einsatz kam. Anfang dieses Jahres gab er sein Debüt in der italienischen A-Nationalmannschaft. Im Anschluss der Saison wurde er zum Verteidiger des Jahres in der Serie A gekürt.