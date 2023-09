Chelsea-Kaufrausch: 93-Millionen-Transfer im Winter?

Seit der Übernahme von US-Eigentümer Todd Boehly im Sommer 2022 hat der FC Chelsea über eine Milliarde Euro für Neuzugänge ausgegeben. Im kommenden Winter-Transferfenster könnten zu dieser Summe noch einmal knapp 100 Millionen Euro hinzukommen.

Wie der „Evening Standard“ berichtet, beschäftigen sich die „Blues“ mit einem Transfer von Angreifer Ivan Toney vom FC Brentford. Der Mittelstürmer wurde vom englischen Verband FA wegen Verstößen gegen die Wett-Regularien für acht Monate gesperrt und darf erst wieder im Jänner 2024 auf den Platz zurückkehren.

Der FC Brentford erhofft sich für den 27-Jährigen eine Ablöse von bis zu 93 Millionen Euro. Toney war in der Vorsaison maßgeblich am starken neunten Tabellenplatz der Londoner beteiligt. In 35 Premier-League-Einsätzen erzielte der Engländer 21 Treffer und lieferte fünf Assists.

Video: Acht Toney-Tore für Brentford

Bild: Imago