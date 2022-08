Chelsea mit Inter über Transfer einig

Chelsea hat sich laut Sky Italia mit Inter Mailand bezüglich einer Verpflichtung von Cesare Casadei geeinigt.

Der Deal soll sich auf 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen belaufen. Es werde nur noch an den allerletzten Details zwischen den beiden Klubs gefeilt.

Der Spieler wird voraussichtlich am Mittwoch nach England aufbrechen und sich am Donnerstag einer medizinischen Untersuchung unterziehen

Casadei ist 19 Jahre alt und hat noch kein Seniorenspiel für Inter absolviert.

(skysport.de)

Bild: Imago