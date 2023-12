Chelsea siegt im London-Duell gegen Crystal Palace

Drei Tage nach Heiligabend empfing der FC Chelsea den Stadtrivalen Crystal Palace zum Duell West-London gegen Süd-London. Dank eines späten Treffers von Noni Madueke durften sich die Blues über drei extrem wichtige Punkte freuen

Die Offensive des FC Chelsea spielte den Tabellenfünfzehnten Mitte der ersten Halbzeit teilweise schwindelig. So bediente Jackson seinen neuen Sturm-Partner Nkunku in zentraler Position vor dem Tor, der Franzose schlug aber ein Luftloch über den Ball. Während seines Abschlussversuches wurde er leicht von Chris Richards am Fuß berührt, der VAR griff nicht ein (27). Wie aus dem Nichts gelang Crystal Palace kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleichstreffer. Richards trennte Maatsen mit einer robusten Grätsche im Mittelfeld von Ball, eine Flanke von Jordan Ayew fand Michael Olise freistehend am zweiten Pfosten. Der 22-Jährige verarbeitete den Ball technisch ansprechend und markierte aus kurzer Distanz den Ausgleich (45+1).

Später ereignete sich dann die spielentscheidende Szene. Noni Madueke wurde im Strafraum von Eze gefällt, nach Ansicht der Bilder entschied Schiedsrichter Michael Salisbury auf Elfmeter. Der gefoulte Madueke trat selbst an und traf zur umjubelten 2:1-Führung für die Blues (89.). Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino überstand die achtminütige Nachspielzeit schadlos und fuhr einen enorm wichtigen und letztlich auch hochverdienten Heimsieg ein.

