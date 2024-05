Chelsea und United mit Siegen im Rennen um Europacup

Der FC Chelsea und Manchester United haben Siege im Rennen um die internationalen Startplätze in der Premier League gefeiert. Zumindest die „Blues“ dürfen mit einem 2:1-Erfolg bei Brghton and Hove Albion langsam mit einer Europacup-Teilnahme planen. Manchester United hält mit einem 3:2-Heimerfolg über Newcastle United die Chance auf einen europäischen Startplatz über die Liga intakt.



Shootingstar Cole Palmer (34.) und Ex-Leipziger Christopher Nkunku (64.) brachten Chelsea in der Küstenstadt auf die Siegerstraße. Der eingewechselte Kapitän der Londoner Reece James sah in der Schlussphase nach einem Tritt gegen Joao Pedro die Rote Karte (88.). In der Schlussphase verkürzte Danny Welbeck nocheinmal für Brighton.

Bei einem Punktgewinn am 38. und letzten Spieltag ist Chelsea der sechste Endrang in der Tabelle und die damit verbundene Teilnahme an einem europäischen Pokalbewerb nicht mehr zu nehmen. Ob die „Blues“ in der UEFA Europa League oder in der Conference League antreten werden, hängt vom Ausgang der letzten Runde und dem Ausgang des FA-Cup-Finales ab.

Im Old Trafford ging United gegen Newcastle dank Youngster Kobbie Mainoo in Führung (31.). Anthony Gordon glich für die Gäste kurz nach der Pause aus (49.). Amad Diallo (57.) und Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Hojlund (84.) trafen in der Folge noch für Manchester. Ein Traumtor in der Schlussphase von Lewis Hall (90. + 2) reichte Newcastle nicht für einen Punktgewinn.

VIDEO-Highlights: Manchester United – Newcastle United

Chelsea mit großen Chancen auf Europa – United und Newcastle um Rang sieben

Gewinnt Manchester United das Endspiel des FA-Cups Ende Mai, fällt der internationale Startplatz für den Siebtplatzierten der Premier League weg und die „Red Devils“ starten direkt in der Europa League. Der Liga-Sechste müsste dann in die Conference League. Geht der Sieg im Pokalfinale an Lokalrivale Manchester City, startet der Sechstplatzierte in der Europa League – aktuell wäre das Chelsea. Platz sieben würde dann für die Teilnahme an der Conference League reichen – hier ist das Duell zwischen United und Newcastle noch offen, auch wenn die „Magpies“ dank der höheren Tordifferenz wohl die besseren Karten haben.

Chelsea hat auch noch eine geringe Chance auf Endrang fünf. Bei einem Sieg in der letzten Runde an der Stamford Bridge gegen den AFC Bournemouth und einer gleichzeitigen Niederlage von Tottenham bei Fixabsteiger Sheffield United würden die „Blues“ sogar auf Rang fünf fix in die Europa League einziehen, unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales.

Die Tore im VIDEO

Brighton – Chelsea

0:1 – Palmer

0:2 – Nkunku

1:2 – Welbeck

Platzverweis James

Manchester United – Newcastle United

1:0 – Mainoo

1:1 – Gordon

2:1 – Diallo

3:1 – Hojlund

3:2 – Hall

