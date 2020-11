Chelsea vs. Tottenham, Southampton vs. ManUnited sowie alle weiteren PL-Partien des 10. Spieltags live und exklusiv bei Sky

Ralph Hasenhüttl empfängt mit dem Überraschungsteam Southampton den englischen Rekordmeister Manchester United – Sonntag ab 14:50 live & exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week“ zwischen dem Tabellendritten Chelsea und Spitzenreiter Tottenham am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler

Exklusiv für Sky Q Kunden: das Spitzenspiel an der Stamford Bridge auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD

Von Freitag bis Montag überträgt Sky alle zehn Partien des 10. Spieltags der Premier League live und exklusiv

Wien, 27. November 2020 – Am Sonntag kehrt José Mourinho an den Ort zurück, an dem er als Trainer in England seine größten Erfolge feierte. Mit Tottenham Hotspur kommt er als Tabellenführer an die Stamford Bridge, an der er auf seinen ehemaligen Schützling Frank Lampard und den FC Chelsea trifft. Sky überträgt das Spitzenspiel in London live und exklusiv, darüber hinaus auch die weiteren neun Partien des Premier-League-Spieltags am kommenden Wochenende.

Eröffnet wird der Spieltag in England am Freitagabend ab 20:50 Uhr von der Begegnung zwischen Crystal Palace und Newcastle United. Am Samstag folgen dann vier Partien direkt aufeinander: den Auftakt macht ab 13:20 Uhr Titelverteidiger FC Liverpool, der bei Brighton & Hove Albion antritt und mit drei Punkten zumindest vorübergehen auf Platz eins klettern will. In den weiteren Spielen des Tages treffen Manchester City auf den FC Burnley (ab 15:50 Uhr), der FC Everton auf Leeds United (ab 18:20 Uhr) und West Bromwich Albion auf Sheffield United (ab 20:50 Uhr).

Am Sonntagnachmittag ab 14:50 Uhr treffen mit Ralph Hasenhüttls FC Southampton und Manchester United zunächst zwei Teams aufeinander, die mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten wollen.

Im Anschluss treffen im „Match of the Week” der drittplatzierte FC Chelsea und Spitzenreiter Tottenham Hotspur aufeinander. Im Duell zwischen den Trainern José Mourinho und Frank Lampard treffen auch die beiden Mannschaften der Stunde aufeinander: Die „Blues“ sind seit sieben Spielen ungeschlagen und gewannen die vergangenen drei Partien, die „Spurs“ wurden seit acht Begegnungen nicht bezwungen und siegten zuletzt vier Mal in Folge. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler führen durch das Spitzenspiel. Ab 17:00 Uhr stimmen sie die Zuschauer auf die Partie ein und kommentieren im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

In der letzten Partie des Tages empfängt der FC Arsenal die Wolverhampton Wanderers. Sky berichtet ab 20:05 Uhr live.

Komplettiert wird der 10. Spieltag auf der Insel am Montagabend von den Begegnungen zwischen Leicester City und dem FC Fulham (ab 18:20 Uhr) sowie West Ham United und Aston Villa ab 20:50 Uhr.

Der 10. Spieltag der Premier League von Freitag bis Montag auf Sky:



Freitag:

20:50 Uhr: Crystal Palace – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 2

Samstag:

13:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Manchester City – FC Burnley live auf Sky Sport 1

18:20 Uhr: FC Everton – Leeds United live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: West Bromwich Albion – Sheffield United live auf Sky Sport 1

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Southampton – Manchester United live auf Sky Sport 1

17:00 Uhr: „Match of the Week“ FC Chelsea – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a strike!“ auf Sky Sport 1

20:05 Uhr: FC Arsenal – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

Montag:

18:20 Uhr: Leicester City – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: West Ham United – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 2

