Cherki rettet City: Später Sieg in Nottingham

Manchester City hält im engen Titelrennen der Premier League den Druck auf den FC Arsenal hoch.

Das Starensemble von Pep Guardiola kam am Samstag beim Abstiegskandidaten Nottingham Forest mit einiger Mühe zu einem 2:1 (0:0), der sechste Ligasieg in Serie bedeutet zumindest vorerst den Sprung auf Platz eins. Noch am Samstagnachmittag hat Arsenal im Spiel gegen Brighton & Hove Albion (16.00 Uhr/Sky) die Chance, an die Spitze zurückzukehren.

Nottingham, als Tabellen-17. derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, machte es den Citizens mit seriöser Defensivarbeit schwer, nicht einen einzigen Schuss aufs Tor brachte das Team um Topstürmer Erling Haaland in der ersten Halbzeit zustande.

Diesen gab Tijjani Reijnders dann in der 48. Minute ab und traf gleich zur Führung. Nur wenige Minuten später verwertete Omari Hutchinson (54.) allerdings einen Konter zum Ausgleich, in der Folge hätte Forest sogar in Führung gehen können. In der Schlussphase entschied Rayan Cherki (83.) das Spiel dann mit einer anspruchsvollen Direktabnahme für Manchester.

(SID)/Bild: Imago