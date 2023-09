Chinas Ex-Verbandschef unter Korruptionsverdacht

Der frühere Chef des chinesischen Fußballverbands ist wegen Korruptionsverdachts angeklagt worden. Das berichteten chinesische Staatsmedien am Dienstag unter Berufung auf die Volksstaatsanwaltschaft in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Chen Xuyuan stehe unter Verdacht, in seinen Funktionen im Sportverband und bei einer Firma Bestechungsgelder angenommen zu haben. Zuvor habe eine Disziplinarkommission ihre Untersuchungen in dem Fall beendet, hieß es.

Die im Februar aufgekommenen Beschuldigungen waren ein schwerer Schlag für Chinas Fußball. Staats- und Parteichef Xi Jinping ist selbst ein Fan und will das Land zu einer großen Fußballnation machen. In den Monaten nach der Untersuchung gegen Chen gerieten auch andere Fußballfunktionäre ins Visier der Ermittler.

(APA) / Bild: Imago