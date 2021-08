Christian Ilzer nach 3:1-Sieg gegen LASK: „Was man heute erstmals richtig gut gesehen hat, ist, dass wir eine unglaubliche Kraft von der Bank entwickeln können“

Christian Ilzer über Manprit Sarkaria: „Dass wir einen sehr, sehr guten Spieler haben, das war uns von Anfang an bewusst“

Manprit Sarkaria nach Doppelpack: „Die Fans haben echt Stimmung gemacht, das habe ich gemerkt, als ich auf der Bank gesessen bin und als ich das Tor geschossen habe, war es nur noch laut“

Walter Kogler zum LASK: „Es ist nicht alles schlecht, aber davon, dass alles gut ist, ist der LASK weit entfernt“

Dominik Thalhammer: „Wenn Flecker das Tor macht, geht es zu unseren Gunsten aus und das hätten wir uns heute auch verdient“

LASK verliert 1:3 gegen SK Puntigamer Sturm Graz. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 4. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz 1:3 (0:0)

Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…über das Spiel: „Wir haben das Spiel bis zur 65. Minute klar im Griff gehabt. Es war bei 0:0 klar auf der Kippe zu unseren Gunsten und wir hatten die besseren Torchancen bis dahin. Wir sind gut aus der zweiten Halbzeit rausgekommen, hatten den Stangenschuss von Flecker (Florian, Anm.) und dann war die spielentscheidende Situation. So darf man einfach nicht verteidigen. In der 65. Minute wurde das Spiel zu unseren Ungunsten entschieden. Wenn Flecker das Tor macht, geht es zu unseren Gunsten aus und das hätten wir uns heute auch verdient. Über 90 Minuten muss man den Gegner konsequent verteidigen und das ist uns nicht gelungen. Wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen. Wir haben eine gute Mannschaft mit viel Potenzial aber wir entlohnen uns nicht, wie es möglich wäre.“

…über den aktuellen Stand des Stadionbaus und vermeintliche Verzögerungen: „Es ist natürlich ein ambitioniertes Unterfangen, aber ich glaube, dass unser Präsident und unser Präsidium diese Sache hundertprozentig im Griff haben, dass wir bald ins Stadion kommen können. Es gibt immer das eine oder andere Problem, das es zu lösen gilt, aber wir agieren im Verein sehr lösungsorientiert und es ist ein unglaubliches Projekt, man darf alles nicht so ins Negative ziehen. Es wird kommen und es wird so sein, dass der Verein nochmal einen Sprung nach vorne machen wird mit diesem neuen Stadion. Auf das freuen sich alle und wir sind alle sehr positiv und optimistisch.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Kompliment an alle Spieler, die heute am Platz gestanden sind. Bei dieser Hitze so ein Tempo zu gehen, ist große Klasse. Wir haben einen guten Beginn gehabt, dann eine Phase, wo wir Glück gehabt haben. Im Kampf um die zweiten Bälle war der LASK präsenter, aber wenn man auch Glück hat, ist das ein Zeichen, dass man als Team gut funktioniert. Was man heute erstmals richtig gut gesehen hat, ist, dass wir eine unglaubliche Kraft von der Bank entwickeln können.“

…über Kelvin Yeboah und sein Tor: „Großartige Einzelaktion. Man sieht Woche für Woche, welche Qualitäten er hat. Er ist unglaublich schnell und hat die Fähigkeit, Situationen sehr schnell zu erkennen und er kann sehr schnell Druck auf die gegnerischen Verteidiger machen.“

…über Manprit Sarkaria: „Ich freue mich extrem für ihn. Für unser Spiel braucht er noch ein paar Basics, damit er unser Spiel von Anfang an auf dem Niveau spielen kann, wie ich es mir erwarte von jedem Spieler. Dass wir einen sehr, sehr guten Spieler haben, das war uns von Anfang an bewusst.“

…über die Entwicklung im Team von SK Sturm Graz: „Am Beginn war es wichtig, die Defensive zu stabilisieren, das war im Herbst unser Prunkstück. Wir müssen versuchen, nach vorne mehr Risiko zu gehen, aber für unsere offensive Auslegung sind wir defensiv sehr stabil in unserem Spiel. Wir haben einen richtig guten Start erwischt und gehen mit viel Selbstvertrauen in die englischen Runden.“

Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel, seine Tore und die Fans: „Dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren können, ist sehr schön und dass ich zwei Tore geschossen habe, ist noch schöner. Die Fans haben echt Stimmung gemacht, das habe ich gemerkt, als ich auf der Bank gesessen bin und als ich das Tor geschossen habe, war es nur noch laut. Ich bin über beide Tore glücklich, aber ich würde sagen, das zweite war schöner.“

…über seine Leistung und die Startelf als Ziel: „Ich bin noch nicht ganz drinnen, komme meistens von der Bank, aber ich spiele mich langsam rein und das wird schon noch kommen.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über das Spiel: „In wichtigen Situationen hat das Pendel für Sturm ausgeschlagen. Letztendlich die kompaktere und reifere Leistung hat Sturm Graz hingelegt.“

…über die Leistung und momentane Verfassung von LASK: „Man kann nicht sagen, dass der LASK versagt hätte, aber sie sind etwas davon entfernt, sich auch in solchen engen Spielen das Richtige rauszuholen. Es ist nicht alles schlecht, aber davon, dass alles gut ist, ist der LASK weit entfernt.“

…über die Leistung von SK Sturm Graz: „Sturm hat es verstanden, dem Pressing des LASK heute zu entkommen. Sie haben oft die zweiten Bälle gewonnen und haben auch immer wieder versucht, weite Bälle zu spielen. Das war in dieser Partie der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen haben sie verdient gewonnen heute.“

…über die momentane Verfassung von SK Sturm: „Sie sind in den wichtigen Momenten ein bisschen abgeklärter als die jeweiligen Gegner, spielen sehr kompakt und können Mannschaften bespielen, die vom Leistungsniveau her schlechter sind, aber auch heute, wie gegen den LASK, können sie diese Spiele bestreiten.“