Christian Ilzer nach dem Sieg gegen Klagenfurt: „Es war eine Top-Leistung gegen einen sehr starken Gegner“

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt)

…über das Spiel: „Sturm hat gezeigt, dass sie zurecht eine Spitzenmannschaft sind. Speziell erste Halbzeit haben wir nicht das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Im Endeffekt geht der Sieg für Sturm Graz in Ordnung. Wir haben uns ihr Tempo aufdrücken lassen und keine Lösungen dagegen gefunden.“

…über die Herbstsaison: „Wir haben als Aufsteiger eine starke Herbstsaison gespielt, dazu kann man der Mannschaft nur gratulieren.“

Thorsten Mahrer (Spieler Austria Klagenfurt)

…über das Spiel: „Im Endeffekt haben wir eine sehr schlechte erste Hälfte gespielt, in der wir zu passiv waren und zu langsam im Kopf und in den Beinen. Die zweite Halbzeit war ganz passabel, vor allem vor dem 3:0 haben wir gut dagegengehalten und hätten es mit einem Tor vielleicht noch einmal spannend machen können.“

…über die Herbstsaison: „Wir haben eine super Herbstsaison gespielt. Wir wollten zwar zuhause ungeschlagen in den Winter gehen, das ist uns leider nicht gelungen, aber trotzdem kann man zufrieden sein mit dem was wir geleistet haben. Der Urlaub kommt jetzt zum richtigen Moment und den haben wir uns auch absolut verdient.“

Patrick Greil (Spieler Austria Klagenfurt)

…über das obere Play-Off in einem Vorbericht: „Es gibt sehr viele Mannschaft die in das obere Play-Off rutschen können. Mit viel Glück können wir das auch, grundsätzlich und realistisch gesehen denke ich aber schon, dass wir im unteren Play-Off landen werden.“

Kosmas Gezos (Spieler Austria Klagenfurt)

…über die bisherige Saison: „Unsere Performance ist richtig gut und es war war nicht zu erwarten, dass wir so erfolgreich sein werden. Besonders gegen starke Teams haben wir gezeigt was wir drauf haben. Aber ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass wir den Leuten zeigen wollen, dass wir da sind und auch gut sind.“

…über sein Comeback: „Es gab ein paar Rückschläge, aber insgesamt läuft es nicht schlecht. Ich hoffe, dass ich in der Vorbereitung wieder dabei bin.“

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport Austria Klagenfurt)

…über die bisherige Saison vor dem Spiel: „Es war nicht absehbar, dass wir bis zur Winterpause so eine gute Saison spielen. Wir haben immer versucht nicht Letzter zu sein und so viele Punkte Vorsprung wie möglich nach hinten zu haben. Unsere große Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit, weil auch die Jungs die hinten dran stehen sofort ihre Leistung bringen wenn sie spielen.“

…über das obere Play-Off vor dem Spiel: „Die Enttäuschung wäre nicht groß, wenn wir das nicht erreichen. Wir haben ein Ziel und das heißt in der Liga zu bleiben. Natürlich sehen wir jetzt aber die Chance unter die ersten sechs zu kommen und das wollen wir mit aller Macht erreichen.“

…über Peter Pacult: „Seinen dritten Frühling habe ich schon 1993 bei 1860 München mitgemacht, also sprechen wir bei ihm wahrscheinlich schon vom siebten oder achten Frühling. Er hat eine super Ansprache, die Truppe vertraut ihm, folgt ihm und glaubt ihm was er sagt. Sie wissen wie weit sie bei ihm gehen können und sie wissen auch was sie bei ihm nicht machen dürfen.“

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm)

…über das Spiel: „Es wird schon seine Gründe haben warum Austria Klagenfurt in dieser Saison noch nie zuhause verloren hat. Wir haben Wege gefunden, haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und zwei wunderschöne Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir alles kontrolliert und noch das dritte Tor gemacht. Von dem her, war es gegen einen sehr starken Gegner eine Top-Leistung.“

…über die Herbstsaison: „Wir stehen auf dem zweiten Platz und haben uns international in einer richtigen Champions League Gruppe mit viel Qualität verkauft. Wir hatten in der Meisterschaft einen kurzen Hänger, haben aber, bis auf eine Halbzeit in Hartberg, immer alles herausgeholt was in uns steckt. Großes Kompliment an die Mannschaft, bis auf das Ausscheiden im Cup war es wirklich ein sehr starker Herbst.“

Jörg Siebenhandl (Spieler SK Sturm)

…über das Spiel: „Die Art und Weise wie wir die Tore gemacht haben ist einfach super. Zwei wunderschön herausgespielt und ein Standard, genau so stellst du es dir vor. Wir waren aggressiv und hatten die Geduld in den richtigen Momenten die Aktionen zu spielen. Zweite Halbzeit ist es zwischendurch einmal enger geworden, aber das haben wir gut verteidigt und das zusammen ergibt dann ein 3:0.“

…über die Herbstsaison: „Besser kann es immer sein, das ist klar. Aber wir brauchen uns nicht beschweren, weil wir trotz der Belastung im Europacup auf dem zweiten Platz stehen. Wir hätten vielleicht noch den ein oder anderen Punkt mehr holen können, aber wir können zufrieden sein. Mit diesem Selbstvertrauen können wir in das neue Jahr gehen.“

Kelvin Yeboah (Spieler SK Sturm)

…über das Spiel: „Ich bin sehr zufrieden, wir haben super gespielt.“

…über seine eigene Saison: „Für mich ist es eine super Saison. Die Mannschaft unterstützt mich gut, ich bekomme die Bälle und treffe dann auch oft. Natürlich ist der Torschützenkönig ein Ziel, aber Karim Adeyemi ist auch sehr stark. Wenn die Chance kommt, will ich sie aber nützen. Im Moment passt für mich alles bei Sturm Graz.“

Jakob Jantscher (Spieler SK Sturm)

…über das Spiel: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg, das war ein wichtiger Abschluss von einem Herbst der nicht so einfach war. In der ersten Halbzeit haben wir alles richtig gemacht. Wir haben gut Fußball gespielt, zwei super schöne Tore erzielt und durch diese erste Halbzeit auch das Spiel gewonnen.“

…über seine eigene Herbstsaison: „Ich bin froh, dass ich fit bin, es so gut läuft und ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Wie wir Fußball spielen kommt mir zugute und deswegen funktioniert es im Moment auch sehr gut. Kompliment an die Mannschaft, auch wenn wir es in den letzten Wochen nicht immer einfach hatten. Wir haben aber gezeigt, dass wir charakterlich eine super Einstellung haben und das haben wir heute auch wieder bewiesen.“

…über die Erwartungen im Frühling: „Wir werden voll angreifen. Es kommen einige verletzte Spieler zurück, die sehr wichtig sind. Aber auch die Spieler die jetzt im Herbst im Einsatz waren, haben das alle super gemacht und das zeichnet uns aus. Wir sind eine richtige Gemeinschaft geworden.“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Sturm)

…über das Spiel: „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und auch auf diesem schwierigen Rasen einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Letztes sind wir als hochverdienter Sieger vom Platz gegangen.“

…über mögliche Veränderungen im Kader: „Das Ziel ist natürlich, dass wir so bleiben. Unsere jungen Spieler sind mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende und alles andere werden wir sehen.“

Christian Ebenbauer (Bundesliga Vorstand)

…über Austria Klagenfurt: „Die Mannschaft ist gut, so konstant hätte ich sie aber nicht erwartet. Das ist aber oft so in einer Aufstiegssaison, trotzdem kann man nur den Hut ziehen, wie das in Klagenfurt momentan funktioniert.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über Austria Klagenfurt: „Ich würde ihnen raten die Füße still zu halten, organisch zu wachsen und probieren sich zu konsolidieren in der Liga. Wir haben das ja schon oft erlebt, dass ein Aufsteiger eine famose erste Saison gespielt hat und es danach wieder steil bergab geht. Sie haben das Geschäftsjahr mit einem kalkulierten Minus abgeschlossen und idealerweise machen sie so ein Geschäftsmodell daraus, dass man auch einmal ein Plus schreibt. Das mit dem Erfolg zu kombinieren ist die große Herausforderung im Fußball.“

Beitragsbild: GEPA.