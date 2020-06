Christian Ilzer: “Nur einen Millimeter oder ein paar Prozent nachzulassen wäre jetzt fatal”

via

Bis vor ein paar Tagen war die WSG Tirol für die Wiener Austria in dieser Saison nicht der Lieblingsgegner. Im Grundurchgang und im Cup setzte es für die Wiener ausschließlich Niederlagen. In der Qualifikationsgruppe hat sich das Bild gedreht. Mit zwei Siege en suite gegen die WSG baut die Austria die Führung in der Qualifikationsgruppe auf Altach auf drei Punkte aus.

Im Sky Interview spricht Ilzer über die starke Form von Alexander Grünwald, die Performance von Bright Edomwonyi und die drei Siege in Serie.

Highlights im Video: