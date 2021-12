Christoph Riegler kehrt in die Bundesliga zurück

via

Der SCR Altach hat am Donnerstag die Verpflichtung von Christoph Riegler bekanntgegeben. Der 29-Jährige verlässt nach über zehn Jahren und 337 Pflichtspielen den SKN St. Pölten. Bei den Altachern soll er Martin Kobras ersetzen, der im Dezember seine Profi-Karriere beendet hat.

Riegler war seit Beginn der Saison 2010/11 für St. Pölten tätig und schaffte mit den Niederösterreichern im Jahr 2016 den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt stand er in 145 Spielen in der obersten Spielklasse und zwei Relegationspartien auf dem Feld.

Christoph Riegler selbst äußerte sich bereits auf der Homepage der Altacher über seinen Wechsel: „Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zum SCR Altach geklappt hat und werde mich zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

„Christoph Riegler war in St. Pölten über viele Jahre Leistungsträger und Kapitän. Er wird den Konkurrenzkampf in unserem starken Torhüterteam weiter antreiben und ist ein Typ, der auch abseits des Platzes Verantwortung übernimmt. Wir freuen uns, dass wir Christoph mit seiner Erfahrung für die kommenden Aufgaben gewinnen konnten“, so Sportdirektor Werner Grabherr auf der Homepage des SCR Altach.

