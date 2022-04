Der steirische Rad-Extremsportler Christoph Strasser hat das 775 Kilometer lange „Race Across Italy“ im neuen Streckenrekord von 24:28 Stunden gewonnen. Der sechsfache „Race Across America“-Sieger hatte bei dem Rennen mit Start und Ziel in Silvi Marina an der Adriaküste 10.500 Höhenmeter zu absolvieren. Die bisherige Bestmarke hielt der Luxemburger Ralph Diseviscourt mit 26:23 Stunden (2019).

(APA)

Artikelbild: Imago