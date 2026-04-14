Einem Bericht von ESPN Brasil zufolge liegt Manchester City beim brasilianischen Top-Talent Eduardo Conceicao von Palmeiras auf der Pole Position. Auch ein Shootingstar von Bayer Leverkusen steht bei den „Citizens“ auf der Liste.

Der englische Spitzenklub gibt nun Gas, die internationale Konkurrenz im Rennen um Conceicao so schnell wie möglich endgültig auszustechen. Die Ablöse soll im Bereich der 40 Millionen Euro bewegen. Der 16-jährige Flügelspieler zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs. In 13 Spielen für die U20-Mannschaft von Palmeiras kommt Conceicao auf bislang fünf Tore und drei Vorlagen. Neben City mit Star-Trainer Pep Guardiola sollen auch der FC Chelsea, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona Interesse am brasilianischen U17-Nationalspieler bekundet haben.

Sky-Info: Leverkusen-Shootingstar auf der City-Liste

Ibrahim Maza hat sich bei Bayer 04 Leverkusen mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt. Nach Sky-Sport-Informationen sind nun Klubs aus der Premier League konkret interessiert am 20-jährigen Shootingstar. Unter anderem zählt City zu den Vereinen, die sich mit dem algerischen Nationalspieler beschäftigen.

Interessant: Maza wird vom Management betreut, das auch Omar Marmoush vertritt. Der Ägypter war im Januar 2025 für ein Gesamtpaket von bis zu 80 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den „Skyblues“ gewechselt.

Maza kam erst im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro von Zweitligist Hertha BSC nach Leverkusen. Sein Vertrag bei der Werkself läuft noch bis 2030. In der laufenden Saison verbucht der junge Offensivmann in bislang 38 Pflichtspielen fünf Tore und sechs Vorlagen, wobei er besonders jetzt in der zweiten Saisonhälfte ordentlich auf sich aufmerksam macht.

(Red./skysport.de) / Bild: Imago