City rückt nach Sieg gegen Glasners Palace wieder an Arsenal heran
Manchester City hat in der englischen Premier League den Rückstand auf Arsenal wieder auf zwei Punkte verkürzt.
Nachdem der Spitzenreiter am Samstag daheim gegen Wolverhampton 2:1 gewonnen hatte, zogen die „Citizens“ am Sonntag mit einem 3:0 bei Crystal Palace nach. Der Club von Coach Oliver Glasner rutschte damit auf Platz fünf ab. Der Dritte Aston Villa setzte sich bei West Ham mit 3:2 durch und hat nach wie vor fünf Zähler Rückstand auf Arsenal.
Haaland trifft doppelt für City
Palace überließ Man City das Spiel, blieb aber in Umschaltmomenten gefährlich – so etwa in der 17. Minute, als Yeremy Pino die Latte traf. Für die Führung der Gäste sorgte einmal mehr Erling Haaland, der nach Flanke von Matheus Nunes per Kopf erfolgreich war (41.). Phil Foden legte in der 69. Minute mit einem Flachschuss von knapp außerhalb des Sechzehners nach. Davor hatte Adam Wharton für den zweiten Aluminiumtreffer von Crystal Palace gesorgt (49.). Haaland machte in der 89. Minute aus einem Elfmeter nach Foul an Savinho alles klar.
(APA) / Bild: Imago