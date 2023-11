CL-Aus fix! Trauner verliert mit Feyenoord gegen Atletico

Feyenoord Rotterdam spielt im Frühjahr in der UEFA Europa League. Der Klub von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner verliert am 5. Spieltag der UEFA Champions League zuhause gegen Atletico Madrid mit 1:3 (0:1) und hat mehr keine Chance auf den Einzug ins CL-Achtelfinale. Atletico steht derweil fix in der K.o.-Runde.

Alle Tore im Video:

Feyenoords Geertruida mit einem unglücklichen Eigentor (14.)

Hermoso trifft traumhaft zum 0:2 (57.)

Wieffer verkürzt auf 1:2 (77.)

1:3! Gimenez trifft ins eigene Tor (81.)

(Red.)

Bild: Imago