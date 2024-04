Matthäus: „Bayern ist für mich Favorit gegen Real“

Lothar Matthäus schätzt vor den Halbfinal-Hinspielen zwischen dem FC Bayern und Real Madrid sowie Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain die Chancen der deutschen Vereine ein.

FC Bayern gegen Real Madrid, das ist auch das Duell zweier Erfolgstrainer in der Champions League. Thomas Tuchel gewann die europäische Königsklasse 2021 mit dem FC Chelsea und stand 2020 mit PSG im Finale, Carlo Ancelotti triumphierte 2003 und 2007 mit dem AC Milan sowie 2018 und 2022 mit Real Madrid.

„Carlo ist nicht nur ein toller Trainer, sondern er war auch ein großer Fußballer. Ich habe in Mailand noch gegen ihn gespielt“, sagt Lothar Matthäus. Ancelotti komme in Madrid mit seiner gelassenen italienischen Art gut an. „Er ist für die Real-Profis eine Vaterfigur, wie es Jupp Heynckes vor ein paar Jahren für die Münchner Spieler war“, erklärt der Sky-Experte. Ancelotti sei „ein ruhiger Typ, wenn Ancelotti gesagt hätte, er äußert sich zu einem Thema nicht, dann wäre es auch dabeigeblieben“, ergänzte Matthäus mit Blick auf Tuchels Reaktion auf die Äußerungen von Uli Hoeneß.

Daran sieht man, wie tief der Stachel bei Tuchel sitzt

Tuchel hatte sich zunächst nicht zu Hoeneß äußern wollen, „aber am Samstag hat er das Fass dann doch wieder aufgemacht“, so Matthäus. Er verstehe Tuchel und sei bei dem Thema vollkommen auf seiner Seite, „aber seine Reaktion zeigt auch, wie tief der Stachel bei ihm sitzt.“

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (am Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) mussten beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt die beiden Bayern-Profis Matthijs de Ligt (Innenband) und Konrad Laimer (Knöchel) angeschlagen ausgewechselt werden.

Am Sonntag gab der FC Bayern für beide eine kleine Entwarnung, und auch bei den gegen Frankfurt geschonten Jamal Musiala (Sehnenreizung) und Leroy Sane (Schambeinentzündung) sieht es positiv für das Real-Spiel aus. Serge Gnabry wird zumindest in den Kader zurückkehren.

Matthäus tippt auf knappe Siege für Bayern und Dortmund

„Als Trainer bist du natürlich glücklich, wenn du alle Spieler an Bord hat und flexibel reagieren kannst“, meint Matthäus, der die Münchner trotz der nicht optimalen Personalsituation gegen Real Madrid im Vorteil sieht.

„Bayern München ist für mich der Favorit gegen Real Madrid“, sagt der ehemalige Münchner Kapitän, der auf einen „knappen Sieg für Bayern“ tippt.

Auch Borussia Dortmund traut der Rekord-Nationalspieler einen Erfolg gegen Paris Saint-Germain zu. Am 1:4 des BVB in Leipzig und am 3:3 von PSG gegen Le Havre sehe man, „dass die Gedanken auch schonmal ein Spiel weiter sein können.“

Wäre die Partie in Leipzig eine Art Endspiel um die Teilnahme an der Champions League gewesen, wären die Dortmunder womöglich anders aufgetreten. So habe der BVB „vielleicht das eine oder andere Prozent liegenlassen“, meint Matthäus.

Dortmund habe auch „nicht gegen ein Durchschnittsteam gespielt, sondern gegen eine Mannschaft, die in der Champions League gegen Madrid in zwei Spielen mitgehalten hat“, betont der zweimalige Champions-League-Finalist.

BVB wird gegen PSG ihr anderes Gesicht zeigen

Die Borussia werde am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) „mit einem ganz anderen Gesicht auflaufen“ und die Mentalität zeigen, die sie auch gegen Atletico Madrid ausgezeichnet hat, ist sich Matthäus sicher.

Gegen die PSG-Superstars Kylian Mbappe und Ousmane Dembele dürfe es der BVB nicht auf Laufduelle ankommen lassen, betont der ehemalige Mittelfeldspieler. „Ich gehe davon aus, dass die Dortmunder eher etwas tiefer stehen werden.“

Man müsse den Gästen die Räume eng machen und sich so gut wie möglich unterstützen. Die Dortmunder hätten im Heimspiel gegen Atletico Madrid gezeigt, was mit ihrer Spielweise und mit der Kraft der Fans im Rücken möglich sei, meint Matthäus: „Wie für Bayern sollte es auch für Dortmund möglich sein, das Hinspiel knapp zu gewinnen.“

(Red.)

Bild: Imago