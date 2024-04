Sky-Info: Rapid vor erstem Sommertransfer

Der SK Rapid hat laut Sky-Informationen großes Interesse an Hartberg-Verteidiger Manuel Pfeifer.

Der 24-jährige Linksverteidiger zählt bei den Oststeirern in der laufenden Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. In der aktuellen Saison stand der gebürtige Hartberger in 28 Bundesligaspielen auf dem Platz.

Pfeifers Vertrag in Hartberg läuft noch bis Sommer 2025. Daher müsste Rapid eine Ablöse für den Defensivspieler zahlen.

(Red.)

Bild: GEPA