CL-Auslosung: Das sind die Duelle für Laimer, Alaba & Co.

Am heutigen Donnerstag fand in Monaco die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26 statt.

Dabei ergaben sich einige spannende, hochklassige Paarungen – besonders für die ÖFB-Legionäre Konrad Laimer (FC Bayern), David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (BVB) und Co.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit Konrad Laimer trifft unter anderem auf den Klub-WM- und Conference-League-Sieger FC Chelsea, den FC Arsenal und Paris Saint-Germain – sowie auf den belgischen Meister Union Saint-Gilloise mit ÖFB-Stürmer Raul Florucz.

Alaba vs. Hütter

Die „Königlichen“, bei denen David Alaba nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, müssen unter anderem gegen Manchester City, den FC Liverpool sowie Juventus Turin ran. Außerdem kommt es zum Duell mit der AS Monaco, trainiert von Adi Hütter.

Für den BVB mit Marcel Sabitzer wird es auch alles andere als leicht: Es warten unter anderem Inter Mailand, Manchester City sowie Sturm-Graz-Bezwinger Bodö/Glimt.

Danso trifft auf ÖFB-Kollegen Sabitzer

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso und der amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur müssen sich unter anderem gegen Borussia Dortmund, PSG, Eintracht Frankfurt und die AS Monaco beweisen.

Der amtierende CL-Champion Paris Saint-Germain trifft neben den Bayern und Tottenham unter anderem auf den FC Barcelona, Leverkusen und Atalanta Bergamo.

Wann sind die Spiele der Champions League Ligaphase 2025/26?

1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Champions League 2025/26: Der Spielplan im Überblick

K.o.-Runden-Play-Offs: 17./18. und 24./25. Februar

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinale: 07./08. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 05./06. Mai

Finale: 30. Mai in Budapest

Wo steigt das Champions League Finale 2026?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 findet in Budapest in der Puskas Arena statt.

(Red.) / Bild: Imago