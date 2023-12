CL-Auslosung im LIVESTREAM: Wer erwischt wen?

Die Auslosung des Achtelfinales der UEFA Champions League findet kurz vor Weihnachten statt. Die Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

In der Champions League steht in diesem Jahr noch die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen an. Am Montag, den 18. Dezember, um 12:00 Uhr wird in der Schweiz ausgelost und Sky Sport Austria ist wie gewohnt für Euch live dabei und zeigt euch die Auslosung im TV sowie im LIVESTREAM. Alle Infos dazu und zu der Auslosung an sich im Folgenden:

Champions League 2023/24: Termine

Gruppenphase: Spieltag 1: 19./20. September, Spieltag 2: 3./4. Oktober, Spieltag 3: 24./25. Oktober, Spieltag 4: 7./8. November, Spieltag 5: 28./29. November, Spieltag 6: 12./13. Dezember 2023

Auslosung Achtelfinale: 18. Dezember 2023

Achtelfinale: Hinspiele: 13./14. & 20./21. Februar, Rückspiele: 05./06. & 12./13. März 2024

Auslosung Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Viertelfinale: Hinspiele: 09./10. April, Rückspiele: 16./17. April 2024

Halbfinale: Hinspiele: 30. April/01. Mai, Rückspiele: 07./08. Mai 2024

Finale: 1. Juni 2024 im Wembley Stadion, London

Mit dem Sky X-Traumpass alle Spiele der UEFA Champions League live streamen!

Wann ist die Champions-League-Auslosung zum Achtelfinale?

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals findet am Montag, den 18. Dezember, um 12:00 Uhr statt. Sie steigt wie gewohnt im schweizerischen Nyon. Im Anschluss an die Champions League folgen die Auslosung für die Europa League und für die Europa Conference League.

Welche Teams sind bei der Auslosung des CL-Achtelfinales dabei?

Es nehmen die 16 Mannschaften an der Auslosung teil, die aus der Gruppenphase der Champions League weiterkommen.

Die Lostöpfe der Champions-League-Auslosung:

Lostopf 1 (Gruppensieger):

Gruppe A: FC Bayern München

Gruppe B: FC Arsenal

Gruppe C: Real Madrid

Gruppe D: Real Sociedad / Inter Mailand

Ein Remis zwischen Inter Mailand und Real Sociedad reicht den Spaniern um als Gruppensieger in Lostopf 1 zu landen

Gruppe E: Atletico Madrid / Lazio Rom

Auch Atletico Madrid steht mit einem Remis gegen die Römer als Gruppensieger fest

Gruppe F: Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain

Mit einem Sieg gegen den BVB würden die Pariser am Deutschen Bundesligisten vorbeiziehen

Den Schwarz-Gelben reicht ein Unentschieden um die Gruppe F als Sieger zu beenden

Gruppe G: Manchester City

Gruppe H: FC Barcelona / Schachtar Donezk

Auch Barcelona steht bereits mit einem Unentschieden als Gruppensieger fest

Lostopf 2 (Gruppenzweite):

Gruppe A: FC Kopenhagen / Galatasaray Istanbul / Manchester United

Gruppe B: PSV Eindhoven

Gruppe C: SSC Napoli/ Sporting Braga

Gruppe D: Real Sociedad / Inter Mailand

Gruppe E: Atletico Madrid / Lazio Rom

Gruppe F: Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain / Newcastle United / AC Milan

Gruppe G: RB Leipzig

Gruppe H: FC Barcelona / FC Porto / Shakhtar Donezk

Champions-League-Auslosung Achtelfinale 2023/24: Übertragung

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App könnt ihr die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League live im Stream verfolgen. Sky Sport Austria 1 überträgt die CL-Auslosung live im TV. Außerdem bietet die UEFA einen Livestream auf UEFA.com an.

Was: Champions League Auslosung zum Achtelfinale 2023/24

Wo: in der Sky Sport App, auf skysportaustria.at & UEFA.com im Stream und im TV auf Sky Sport Austria 1

Wann: Montag, 18. Dezember: um 12:00 Uhr beginnt die Auslosung

Die Regeln der Champions-League-Auslosung

Die acht Gruppensieger sind gesetzt, die acht Gruppenzweiten ungesetzt. Gesetzte Teams werden gegen ungesetzte Teams gelost. Es gibt somit zwei Lostöpfe: In einem befinden sich die Gruppensieger, im anderen die Gruppenzweiten. Vereine aus der gleichen Gruppe oder dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen. Die Gruppensieger bestreiten die Achtelfinal-Hinspiele auswärts und haben in den Rückspielen Heimrecht.

CL live: Wann finden die Spiele im Achtelfinale der Champions League statt?

Das Achtelfinale erstreckt sich über vier Wochen:

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 13., 14., 20. und 21. Februar 2024 statt.

Die Rückspiele steigen am 5., 6., 12. und 13. März 2024.

Champions League Spielplan 2023/24: Road to Wembley

Achtelfinale: Hinspiele am 13./14. & 20./21. Februar 2024, Rückspiele am 05./06. & 12./13. März 2024

Hinspiele am 13./14. & 20./21. Februar 2024, Rückspiele am 05./06. & 12./13. März 2024 Viertelfinale: Hinspiele am 09./10. April 2024, Rückspiele am 16./17. April 2024

Hinspiele am 09./10. April 2024, Rückspiele am 16./17. April 2024 Halbfinale: Hinspiele am 30. April/01. Mai 2024, Rückspiele am 07./08. Mai 2024

Hinspiele am 30. April/01. Mai 2024, Rückspiele am 07./08. Mai 2024 Finale am 1. Juni im Wembley Stadium, London

am 1. Juni im Wembley Stadium, London Mit dem Sky X-Traumpass alle Spiele der UEFA Champions League live streamen!

Wann findet das Champions League Finale 2024 statt?

Das Finale der 69. Champions-League-Saison findet am Samstag, den 1. Juni 2024, im berühmten Wembley Stadium in London statt. Das letzte mal als das Champions-League-Finale in diesem Stadion ausgetragen wurde standen mit dem BVB und den Bayern gleich zwei deutsche Mannschaften im Finale. Mit einem 2:1-Sieg konnten sich die Münchner 2013 knapp durchsetzen.

Beitragsbild: Imago