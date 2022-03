CL-Auslosung zum Viertelfinale live im TV & Stream – alle Infos

via

Am 18. März werden in Nyon das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgelost. Mit Sky Sport Austria bist du live dabei – im TV und im Livestream. Alle Infos zur Auslosung.

Nach den Achtelfinal-Rückspielen am 8./9. und 15./16. März stehen die letzten Acht in der Champions League fest. Wann findet die Viertelfinal-Auslosung statt und wann steigen die restlichen Spiele und das Finale? Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur Auslosung und zu allen weiteren Terminen der UEFA Champions League.

Champions League Auslosung: Wo und wann?

Das Viertelfinale der Champions League wird am 18. März (Freitag) um 12 Uhr in Nyon ausgelost. Sky Sport News überträgt ab 11:30 Uhr LIVE im Free-TV. Auf skysportaustria.at gibt’s die Auslosung wie gewohnt parallel im Livestream!

Direkt im Anschluss des Viertelfinals wird gleich das Halbfinale mit ausgelost. Bei der dritten Auslosung wird aus administrativen Gründen das Heimteam des Endspiels ausgelost.

CL-Auslosung: Der Modus im Viertelfinale

Es gibt keine Begrenzungen. Vereine aus dem gleichen Verband und Land können ab sofort ohne Einschränkungen einander zugelost werden.

Wer ist an der Auslosung von Viertelfinale der Europa League beteiligt?

In den Auslosungen sind die acht Gewinner der Achtelfinal-Duelle der UEFA Champions League vertreten. Diese werden diese und kommende Woche am Dienstag und Mittwoch ermittelt.

Alle CL-Achtelfinal Rückspiele im Überblick:

Bayern München – FC Salzburg – 7:1

FC Liverpool – Inter Mailand – 0:1

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Manchester City – Sporting Lissabon

Manchester United – Atletico Madrid

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon

Juventus Turin – FC Villareal

Lille OSC – FC Chelsea

Diese Mannschaften sind schon für das Viertelfinale qualifiziert:

FC Bayern München

FC Liverpool

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Das Viertelfinale, das am 18. März ausgelost wird, steigt am 05. und 06. sowie am 12. und 13. April.

Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wird, wird am 26./27. April und 03./04. Mai ausgetragen. Am 28. Mai steigt das Finale der Champions League.

Alle Champions League Termine 2022 im Überblick

Viertelfinale: 5./6. April sowie 12./13. April 2022

5./6. April sowie 12./13. April 2022 Halbfinale : 26./27. April sowie 3./4. Mai 2022

: 26./27. April sowie 3./4. Mai 2022 Finale: Samstag, 28. Mai 2022, Paris

Champions League Finale 2022 – wann und wo?

Das Finale der UEFA Champions League findet 2021/22 in Paris statt. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die UEFA das Endspiel von St. Petersburg nach Paris in das Stade De France verlegt.