Live im Stream: Die Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung der Europa League

Am Freitag werden Viertelfinale und Halbfinale der UEFA Europa League ausgelost. Hier gibt es die ganze Zeremonie ab 13:15 Uhr kostenlos im Livestream zu sehen.

Bei der Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung der UEFA Europa League wird bestimmt, welche acht Teams im Viertelfinale aufeinander treffen und wer schließlich im Halbfinale gegeneinander um den Einzug ins Finale kämpfen wird.

Wie läuft die Auslosung überhaupt ab? Welche Mannschaften sind neben dem bereits qualifizierten RB Leipzig im Topf? Und auf wen könnten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Falle eines Weiterkommens treffen? Wir geben Euch alle Infos rund um die Auslosung der Viertel- und Halbfinals in der Europa League.

Die gesamte Auslosung gibt es ab 13:15 Uhr kostenlos im Livestream zu sehen – hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Europa League: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Die Viertelfinal-Auslosung der UEFA Europa League findet am Freitag, dem 18. März 2022 um ca. 13:30 Uhr statt. Am Vorabend entscheidet sich in den letzten Achtelfinal-Spielen, welche Teams weiterkommen und entsprechend in bei der Auslosung vertreten sein werden. Wie immer wird die Zeremonie im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) abgehalten.

Wo wird die Euro-League-Auslosung 2022 übertragen?

Die Auslosung für das Europa League Viertelfinale und Halbfinale gibt es live im Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App zu sehen.

Zudem überträgt Sky Sport News die Auslosung live im TV.

Wann? Freitag, 18. März ab 13:15 Uhr im Livestream und TV (Beginn der Auslosung: 13:30 Uhr)

Wo? skysportaustria.at, Sky Sport App & Sky Sport News

Europa League Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung im Live-Ticker

In unserem Liveblog könnt Ihr die Auslosung der Europa League ebenfalls hautnah verfolgen. Wir liefern euch wie gewohnt alle Stimmen und Reaktionen zu den Losen.

EL-Achtelfinal-Auslosung: Welche Teams sind dabei?

Acht Teams sind bei der Viertelfinal-Auslosung der Europa League mit von der Partie. Darunter befinden sich die acht Sieger der Achtelfinalbegegnungen vom 09./10. und 16./17. März:

FC Porto (POR) – Olympique Lyon (FRA)

Betis Sevilla (SPA) – Eintracht Frankfurt (GER)

FC Sevilla (SPA) – West Ham United (ENG)

FC Barcelona (SPA) – Galatasaray Istanbul (TUR)

Glasgow Rangers (SCO) – Roter Stern Belgrad (SRB)

Sporting Braga (BEL) – AS Monaco (FRA)

Atalanta Bergamo (ITA) – Bayer 04 Leverkusen (GER)

Bundesligist RB Leipzig ist als einziges Team bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert und damit für die Auslosung am 18. März gesetzt. Die Achtelifnal-Begegnung der „Roten Bullen“ mit Spartak Moskau wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts im Vorfeld abgesagt und das russische Team von der UEFA disqualifiziert.