CL-Finalball mit Friedens-Aufdruck

Der Matchball beim Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid am Samstag in Paris soll zu einem Symbol für den Frieden werden. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag mitteilte, wird das Spielgerät den Schriftzug „Мир | Peace“ tragen – also Frieden auf Russisch und Ukrainisch beziehungsweise Englisch.

Der Ball wird nicht in den Handel kommen, nach dem Finale aber zugunsten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR versteigert. Der Ausrüster Adidas verzichtet zudem laut UEFA „bewusst auf Farben“. Das komplette Weiß soll Waffenruhe und Einheit und Frieden symbolisieren. Als weiteres Friedenszeichen sind im Symbol des Finales neben dem Stadion in Saint-Denis, dem Champions-League-Pokal und dem Eiffelturm auch Olivenzweige zu sehen.

