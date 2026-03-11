CL-Märchen geht weiter! Bodö/Glimt schlägt Sporting deutlich

Bodö/Glimt steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Die Norweger gewannen das Hinspiel gegen Sporting CP deutlich mit 3:0 (2:0).

Nördlich des Polarkreises feierte Bodö/Glimt derweil sein nächstes Fußball-Fest. Auf dem heimischen Kunstrasen gelang ein 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon. Nachdem der Außenseiter in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, winkt nun das Viertelfinale. Dort könnte Bayer Leverkusen warten. Die Werkself hatte sich im Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 (0:0) erkämpft.

Die Tore im VIDEO

1:0 Sondre Brunstad Fet (32./Elfmeter)

2:0 Ole Didrik Blomberg (45. + 1)

3:0 Kasper Høgh (71.)

(SID) / Foto: Imago