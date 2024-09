Zum Auftakt der neuen Ligaphase wartet am Dienstag eines der geschichtsträchtigsten Duelle der Champions League. Bei Milan gegen Liverpool denken Fußball-Nostalgiker an das epische Finale 2005, als die Engländer in Istanbul gegen die Italiener ein 0:3 wettmachten und im Elferschießen triumphierten. Rekordsieger Real Madrid und Rekordstarter FC Bayern sind weitere Schwergewichte, die am Beginn der auf drei Spieltage verlängerten Ouvertüre im Einsatz sind.

Die Münchner tragen eine imposante Auftaktbilanz ins Heimspiel gegen Dinamo Zagreb. 20 Auftaktsiege in Folge in der nun abgeschafften Gruppenphase stehen zu Buche. Natürlich will Deutschlands Rekordmeister aber vor allem das letzte Spiel gewinnen: Das CL-Finale 2025 steigt am 31. Mai in München.

Es ist der Termin, an dem sich für den 39-jährigen Manuel Neuer und den 35-jährigen Thomas Müller ein Kreis schließen soll – 13 Jahre nach dem Elfmeterdrama in der heimischen Allianz Arena gegen Chelsea. „Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat“, bekannte Neuer. „Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen.“

Konrad Laimer hat unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany bisher einen schweren Stand. Der Ausfall der beiden Rechtsverteidiger Sacha Boey und Josip Stanisic könnte sich für die ÖFB-Pferdelunge positiv auswirken. Laimer könnte entweder als Rechtsverteidiger oder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen, wenn Joshua Kimmich auf die rechte Flanke beordert wird. Mit Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha ist die Konkurrenz im Zentrum aber groß.

Den letzten CL-Titel feierten die Bayern 2020 unter Trainer Hansi Flick, der nun den FC Barcelona zurück in Europas Upperclass führen will. Die Katalanen treffen nach einem famosen Ligastart auf Adi Hütters AS Monaco. Spaniens Meister Real Madrid plant mit einem Heimsieg gegen den CL-Rückkehrer VfB Stuttgart den ersten Schritt zum 16. Titel in der Königsklasse zu machen. Real-Coach Carlo Ancelotti kann dabei wieder auf die zuletzt angeschlagenen Jude Bellingham und Aurelien Tchouameni zählen.

Die „Königlichen“ sind es auch, die von den Buchmachern als erstes Team nach Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola genannt werden. Mit der nun acht Spiele umfassenden Ligaphase geht die Saison für die europäischen Schwergewichte richtig los. So wird City am Mittwoch auf Italiens Champion Inter Mailand treffen, am Sonntag in der Premier League Titelrivale Arsenal empfangen und am Dienstag im Ligacup gegen Watford spielen.

Etwa 75 Pflichtspiele werden für Englands Meister prognostiziert. „Ja, es stehen mehr Spiele im Kalender, aber es ist, wie es ist“, sagte Guardiola. „Wir haben eine Akademie. Wir müssen uns anpassen und loslegen. Ich spiele gerne in der Champions League, also werden wir auch spielen.“ 2023 haben die „Citizens“ die Königsklasse gewonnen.

Liverpool beginnt in Mailand. Die grandiose Aufholjagd 2005 ist in die Köpfen vieler, vergessen wird da manchmal, dass sich die Rossoneri zwei Jahre später im Endspiel mit einem 2:1 an den Reds revanchierten. Ebenfalls am Dienstag (alle Dienstagsspiele live auf Sky Sport Austria!) steigt mit Sporting gegen Lille das Duell zweier kommender Gegner von Sturm Graz. Österreichs Meister feiert erst am Donnerstag im Auswärtsspiel gegen Brest seine Rückkehr in die Königsklasse (Donnerstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!). Salzburg gastiert am Tag davor bei Sparta Prag.

