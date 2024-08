CL-Playoff: Die Aufstellung von Salzburg gegen Kiew

Salzburg spielt heute im Hinspiel des Champions League-Playoffs gegen Dynamo Kiew um einen der letzten CL-Startplätze. Trainer Pep Lijnders stellt folgende Startelf gegen die Ukrainer aufs Feld:

Am Dienstag, 27. August, entscheidet sich, ob Österreich erstmals zwei Vertreter in der Königsklasse stellen kann. Das Rückspiel der Salzburger im Champions League Playoff gegen Dynamo Kiew sehen Fans am 27. August ab 20:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Champions League live streamen).

Bild: GEPA