CL-Quali: Das ist die Rapid-Startelf

Für den SK Rapid Wien beginnt am Mittwoch (ab 19:00 Uhr) auswärts bei Lokomotiv Zagreb das Abenteuer Europa. Die Hütteldorfer kämpfen in Kroatien um die dritte Champions-League-Teilnahme.

Sollten die Hütteldorfer in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die kroatischen Vizemeister gewinnen, müssten sie allerdings noch zwei weitere Quali-Runden überstehen, um es wie in den Saisonen 1996/97 und 2005/06 in die Königsklasse zu schaffen.

Rapid-Aufstellung: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann – Ljubicic, Petrovic – Murg, Fountas, Arase – Kara

Rapid-Bank: Gartler, Demir, Grahovac, Kitagawa, Knasmüllner, Schick, Sonnleitner

Mit dieser Start-1️⃣1️⃣ gehen wir heute ins Duell. Live seid ihr ab 19:00 Uhr via ORF mit dabei!#SCR2020 #LOKSCR pic.twitter.com/s7Rlqh0Zh1 — SK Rapid (@skrapid) August 26, 2020

(Red.)

Beitragsbild: GEPA