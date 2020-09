CL-Quali: Drei Teams schaffen den Sprung in die Gruppenphase

via

via Sky Sport Austria

Ferencvaros Budapest, Dinamo Kiew und Olympiakos Piräus haben die Gruppenphase der UEFA Champions League erreicht.

Ferencvaros schaffte damit erstmals seit 25 Jahren den Sprung in die Königsklasse. Den Ungarn reichte im Quali-Rückspiel gegen Molde FK ein 0:0, nachdem der Traditionsklub auswärts 3:3-Unentschieden gespielt hatte. Da die Mannschaft aus Budapest drei Auswärtstore erzielte, darf sie nun in die Gruppenphase aufsteigen.

Kiew und Piräus souverän

Souveräner gelang Dinamo Kiew der Einzug in die Hauptrunde der Champions League. Am Geburtstag von Dinamo-Legende Andriy Shevchenko gewann ukrainische Top-Team gegen Rapid-Bezwinger KAA Gent mit 3:0. Kiew gewann bereits dan Hinspiel in Belgien mit 2:1.

Ebenfalls 0:0 spielte Olympiakos Piräus bei Omonia Nikosia. Den Griechen reichte das torlose Remis nach einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel.

Die Ergebnisse im Überblick:

Ferencvaros – Molde FK 0:0 (Hinspiel 3:3)

Dinamo Kiew – KAA Gent 3:0 (Hinspiel 2:1)

Omonia Nikosia – Olympiakos Piräus 0:0 (Hinspiel 0:2)

