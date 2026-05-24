CL-Qualifikation: Sturm Graz profitiert von Villa-Sieg

Die Sieg von Aston Villa gegen Manchester City am letzten Premier-League-Spieltag hat positive Auswirkungen auf Österreichs Vizemeister Sturm Graz.

Durch den Sieg behauptete der frisch gebackene Europa-League-Sieger aus Birmingham den vierten Platz in der PL-Tabelle. Dies hat Auswirkungen auf die Europacup-Setzliste für die kommende Spielzeit 2026/27.

Sturm Graz in 2. CL-Quali-Runde gesetzt

Dank des vierten Platzes von Aston Villa ist Sturm Graz nun in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gesetzt und entgeht so zumindest vorerst einem größeren Kaliber.

Ende Juli bekommt es die Ingolitsch-Truppe entweder mit Schottlands Vizemeister Hearts of Midlothian (mit ÖFB-Legionär Michael Steinwender) oder Polens Zweitem Gornik Zabrze zu tun. Mit Bodö/Glimt oder Fenerbahce hätten im anderen Fall deutliche härtere Gegner gedroht.

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Red Bull Salzburg hoffte hingegen vergeblich auf eine Verbesserung des fünftplatzierten Liverpool FC. Die „Bullen“ steigen nun fix in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation ein.

(APA/Red.)