CL-Qualifikation: Sturm Graz profitiert von Villa-Sieg
Die Sieg von Aston Villa gegen Manchester City am letzten Premier-League-Spieltag hat positive Auswirkungen auf Österreichs Vizemeister Sturm Graz.
Durch den Sieg behauptete der frisch gebackene Europa-League-Sieger aus Birmingham den vierten Platz in der PL-Tabelle. Dies hat Auswirkungen auf die Europacup-Setzliste für die kommende Spielzeit 2026/27.
Sturm Graz in 2. CL-Quali-Runde gesetzt
Dank des vierten Platzes von Aston Villa ist Sturm Graz nun in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gesetzt und entgeht so zumindest vorerst einem größeren Kaliber.
Ende Juli bekommt es die Ingolitsch-Truppe entweder mit Schottlands Vizemeister Hearts of Midlothian (mit ÖFB-Legionär Michael Steinwender) oder Polens Zweitem Gornik Zabrze zu tun. Mit Bodö/Glimt oder Fenerbahce hätten im anderen Fall deutliche härtere Gegner gedroht.
Red Bull Salzburg hoffte hingegen vergeblich auf eine Verbesserung des fünftplatzierten Liverpool FC. Die „Bullen“ steigen nun fix in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation ein.
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(APA/Red.)