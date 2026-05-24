Glasner verliert zum Abschied gegen Arsenal – Chelsea verpasst Europacup

Oliver Glasner hat sein letztes Premier-League-Spiel als Trainer von Crystal Palace gegen Meister Arsenal mit 1:2 verloren.

Die Treffer für die Gunners erzielten Noni Madueke und Gabriel Jesus, Mateta gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer.

Crystal Palace beendet die PL-Saison damit auf dem 15. Platz. Die Chance zur abschließenden Krönung seiner Zeit bei den Londonern hat Glasner am Mittwoch, wenn Palace im Finale der Conference League auf Rayo Vallecano trifft.

Chelsea verpasst Europacup-Ticket

Mit einer großen Enttäuschung hat die Saison für den FC Chelsea geendet. Die Blues mussten sich im direkten Duell um die Europacup-Ränge dem AFC Sunderland mit 1:2 geschlagen geben und landeten in der Endtabelle nur auf Rang zehn.

Aufsteiger Sunderland sprang durch den Sieg noch auf Platz sieben und tritt damit ebenso wie Bournemouth in der kommenden Saison in der Europa League an.

Rekord für Fernandes

Auf dem Conference-League-Platz landete Brighton and Hove Albion als Achter. Bei der 0:3-Niederlage gegen Manchester United sorgte United-Kapitän Bruno Fernandes für einen neuen Premier-League-Rekord.

Der Portugiese lieferte seinen 21. Assist in der Saison und löste damit den bisherigen Rekordhalter Mesut Özil ab.

Emotionaler Abschied von Salah und Robertson

Der FC Liverpool trennte sich zum Abschluss der Saison mit 1:1 vom FC Brentford. Als Fünfter spielen die Red auch kommenden Saison in der Champions League.

Vor Spielbeginn wurden die beiden Vereinslegenden Mohamed Salah und Andy Robertson emotional vor den eigenen Fans verabschiedet.

Emotionaler Abschied von Mo Salah an der Anfield Road

Aston Villa schlägt Man City

Manchester City hat gegen den frisch gebackene Europa-League-Sieger Aston Villa mit 1:2 verloren. Beide Klubs spielen als Dritter und Vierter in der nächsten Saison in der Königsklasse.

Mit Bernardo Silva und John Stones verlassen ebenfalls zwei verdiente Spieler den Verein im Sommer. Auch dem Duo wurde von Fans ein gebührender Abschied bereitet.

Silva und Pep weinen! City-Legende unter Tränen ausgewechselt

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