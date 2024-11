CL-Teilnehmer beobachtet ÖFB-Legionär Schmid

Nach Sky Informationen beobachtet ein Klub aus der Premier League Romano Schmid. Bei Werder Bremen ist der Österreicher unangefochtener Leistungsträger.

Einige Fans von Werder Bremen bezeichnen Romano Schmid als „Alpen-Messi“. Mit 1,68 Metern ist er sogar zwei Zentimeter kleiner als die lebende Fußball-Legende. Der flinke Österreicher lässt nicht erst seit dieser Saison immer wieder seine Qualitäten aufblitzen. Mit Stürmer Marvin Ducksch bildet Schmid in der Offensive der Hanseaten ein harmonierendes Duo.

Für den kommenden Winter hat der Filigrantechniker Anfragen vorliegen. Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers läuft noch bis zum Sommer 2026. Nach Sky Informationen scoutet Aston Villa aus der Premier League den 24-Jährigen.

Wechsel im Sommer geplant

Ungeachtet der Winter-Anfragen ist von der Schmid-Seite ein Wechsel im Sommer geplant. Das Preisschild liegt dann bei rund zehn Millionen Euro.

Schmid steht seit Januar 2019 in Bremen unter Vertrag, wurde aber im darauffolgenden Februar direkt für eineinhalb Jahre an den Wolfsberger AC aus Österreich ausgeliehen. Mittlerweile ist er unangefochtener Leistungsträger bei Werder. In der laufenden Saison kommt Schmid in elf Bundesliga-Spielen auf ein Tor und eine Vorlage für die Norddeutschen.

(sky.de, Florian Plettenberg und Luca Sixtus)

Foto: Imago