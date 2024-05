Claudio Ranieri beendet seine Karriere

Der italienische Fußballtrainer Claudio Ranieri gab am Donnerstag nach der 2:3-Niederlage seines Teams Cagliari gegen die Fiorentina in der Serie A sein Karriereende bekannt. Der 72-Jährige hatte bereits zuvor verkündet, Cagliari nach Saisonende zu verlassen. Nach dem finalen Saisonspiel ist klar, dass er keinen neuen Job mehr antreten wird. Sein größter Erfolg war der Gewinn der englischen Premier League mit Leicester 2016 zusammen mit ÖFB-Legionär Christian Fuchs.

„Es gibt für alles einen Anfang und ein Ende. Dort aufzuhören, wo ich begonnen habe, ist etwas, wovon ich geträumt habe“, erklärte er. Ranieri startete seine Trainerkarriere 1988 bei Cagliari und kehrte 2023 zurück. In dieser Saison hielt er den Aufsteiger in der Liga. In Italien coachte Ranieri Topclubs wie Juventus Turin, Inter Mailand und AS Roma, außerhalb seinen Heimatlandes war er unter anderem bei Atletico Madrid, Monaco und Chelsea aktiv.

(APA)/Bild: Imago