Muhammed Cham hat in der französischen Fußball-Ligue-1 seinen fünften Saisontreffer bejubelt.

Der Wiener in Diensten von Clermont Foot brachte seinen Club am Ostersonntag gegen Troyes in der 27. Minute 1:0 in Führung. Schon zuvor hatte Cham den gegnerischen Torhüter mit einem gefährlichen Freistoß zur einer Parade gezwungen. Am Ende stand ein 2:0-Auswärtssieg für den Tabellenelften aus Clermont-Ferrand zu Buche.

