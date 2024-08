Co-Trainer Thiago verlässt Barca nach wenigen Wochen

Die Zeit des ehemaligen Barca- und Bayern-Profis Thiago Alcantara als Co-Trainer bei den Katalanen endet nach wenigen Wochen. Wie der FC Barcelona am Freitag mitteilte, wird Thiago durch den bisherigen U16-Trainer Arnau Blanco ersetzt.

Eine große Überraschung ist der schnelle Abschied von Thiago aus dem Trainerteam des neuen Barca-Coaches Hansi Flick aber nicht. Das Mitte Juli begonnene Engagement des früheren Mittelfeldstars war ohnehin nur auf kurze Dauer ausgelegt. Die Hospitation von Thiago im Barca-Trainerstab endet damit wie erwartet.

Thiago zuletzt bei Liverpool unter Vertrag

Thiago hatte zuletzt beim FC Liverpool in der Premier League gespielt, sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen. „Danke, Fußball. Und an alle, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Bis bald, Thiago“, schrieb er vergangene Woche bei der Verkündung seines Karriereendes.

Thiago war in Barcelonas berühmter Jugendakademie La Masia ausgebildet worden, ehe er im Alter von 22 Jahren zum FC Bayern gewechselt war.

Bild: Imago