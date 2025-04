Co-Trainer Wagner verlässt DFB-Team

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich einen neuen Assistenten suchen. Sein wichtiger Zuarbeiter Sandro Wagner wird seinen Posten bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf eigenen Wunsch im Sommer vorzeitig aufgeben. Das teilte der DFB mit.

Als Nachfolge-Kandidat gilt laut Sky-Infos der Niederländer Alfred Schreuder (52), mit dem Nagelsmann einst in Hoffenheim zusammenarbeitete. Auch die Ex-Profis Moritz Volz (42/Nagelsmann-Co in Leipzig) und Eugen Polanski (39/Spieler unter Nagelsmann in Hoffenheim) werden gehandelt.

Wird Wagner Ilzer-Nachfolger in Hoffenheim?

Wagner zieht es selbst in die Rolle des Cheftrainers. „Ich möchte bald den nächsten Schritt gehen“, sagte er über seinen „großen Wunsch“. Darüber habe er „alle Beteiligten in offenen und sehr guten Gesprächen informiert“. Sein Ex-Klub Hoffenheim bemühte sich mehrfach um ihn. Christian Ilzer steht bei der TSG laut Sky-Infos vor dem Aus.

Seine Abschiedsvorstellung beim DFB gibt der frühere Nationalstürmer beim Final Four der Nations League am 4. und 8. Juni. Zuletzt hatten Nagelsmann und der Verband betont, der begehrte Coach (37) werde seinen Vertrag bis zur WM 2026 erfüllen.

„Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung“, sagte Nagelsmann jetzt: „Wir hatten dazu einen guten und stets transparenten Austausch.“ Letztes gemeinsames Ziel sei der Triumph in der Nations League. „Dafür werde ich alles geben“, versprach Wagner.

Völler: „Wagner hat sich enorm weiterentwickelt“

Neben dem einstigen Profi gehören Benjamin Glück, Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Standardcoach Mads Buttgereit zu Nagelsmanns Stab. Gemeinsam war das Trainerteam im Oktober 2023 mit dem Ziel Heim-EM angetreten.

„Sandro hat von Beginn an beim DFB seine ganze Energie eingebracht“, sagte Sportdirektor Rudi Völler, dem Wagner im Länderspiel gegen Frankreich im September 2023 (2:1) bei seinem Interimseinsatz auf der Bank nach der Trennung von Hansi Flick assistiert hatte. „In der Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann hat sich Sandro enorm weiterentwickelt“, betonte Völler. Wagner habe am begeisternden EM-Auftritt „einen entscheidenden Anteil“ gehabt.