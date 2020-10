Coman-Gala: Bayern fertigen Atletico ab

via

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist in der Champions League trotz des Corona-Wirbels um Serge Gnabry mit einem überzeugenden Sieg in die Mission Titelverteidigung gestartet.

Das Team von Trainer Hansi Flick gewann gegen Atletico Madrid 4:0 (2:0) und knüpfte damit nahtlos an die starken Leistungen aus dem Finalturnier in Lissabon vor knapp zwei Monaten an.

Kingsley Coman (28., 72.), Leon Goretzka (41.) und Corentin Tolisso (66.) trafen für die Gastgeber, bei denen am Dienstag Mittelfeldspieler Gnabry als erster Bayern-Akteur positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Bayern-Trainer Flick zufrieden und mit Extralob für Müller

Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag geht es für die Münchner bereits am Dienstag mit einem Auswärtsspiel bei Lokomotive Moskau in der Königsklasse weiter.

Die Tore im VIDEO

1:0 – Kingsley Coman

2:0 – Leon Goretzka

3:0 – Corentin Tolisso

4:0 – Kingsley Coman

