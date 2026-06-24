Comeback fixiert! Ronaldinho ist mit 46 Jahren zurück auf dem Platz

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho setzt seine Karriere überraschend fort und schließt sich dem italienischen Drittligisten Ravenna FC an.

Das gaben der Traditionsclub und der 46 Jahre alte Brasilianer bei einer Veranstaltung in Miami offiziell bekannt. Vereinspräsident Ignazio Cipriani, Unternehmer und Hotelkettenbesitzer, bezeichnete den Transfer als „außergewöhnlichen Moment“ für den Verein und dessen weitere Entwicklung.

Laut Mitteilung des Clubs soll es sich „um weit mehr als eine symbolische Verpflichtung“ handeln. Ronaldinho habe sich zum Ziel gesetzt, sein letztes Tor als Profifußballer im Trikot von Ravenna zu erzielen, hieß es. „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen“, sagte Ronaldinho über seine Pläne.

Sein bisher letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er offiziell seine Karriere. Zu seinen größten Erfolgen zählt die zweimalige Wahl zum Weltfußballer. 2002 wurde er mit Brasilien Weltmeister, mit dem FC Barcelona gewann er 2006 die Champions League.